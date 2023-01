Las bibliotecas se renuevan: de repositorios de libros a espacios interactivos y con tecnología

Las bibliotecas se encuentran ante el reto de transformarse para no desaparecer. El inexorable avance tecnológico de este nuevo siglo alcanza afecta también a los libros. Datos de la Biblioteca Municipal Mariscal Andrés de Santa Cruz en La Paz dan cuenta que desde principios del nuevo siglo , el número de usuarios bajó casi en un 85%, debido al boom tecnológico a partir del uso masivo del Internet.

Las bibliotecas no están muriendo

El bibliotecario asegura que las publicaciones de investigaciones en material impreso no están muriendo. Los libros, periódicos y otras formas de divulgación científica todavía son populares en nuestro medio. Sin embargo, las bibliotecas de hoy adoptaron el sistema mixto por las necesidades de la sociedad digital. Los libros también están en línea y están al alcance de los interesados en una Tablet, celular o computadora.

Las bibliotecas universitarias o especializadas tienen en su acervo recursos que no están disponibles en Internet como los libros antiguos, periódicos antiguos, revistas locales, manuscritos, mapas, materiales de archivo o material audiovisual. También hay servicios como el de referencia que es orientar al usuario según su requerimiento de información bibliográfica. Se podría decir que hay una alianza implícita para ofrecer mejores servicios al usuario.

“Cuando se dice qué información buscar en bibliotecas, la respuesta es libros de especialidad y, según bibliografía de los planes de estudios, revistas electrónicas indexadas , colecciones de normas, obras de consulta, base de datos en línea, laboratorios virtuales, simuladores, recursos con suscripción que son pagados y que no están de forma libre en Internet, paseos virtuales en 360° de museos importantes del mundo y, sobre todo, recurso de anatomía humana en 3D”, puntualiza Lázaro.

Dentro de un proceso de renovación, es factible tener ofertas de carácter más personal y complementario, como lugares de estudio colaborativo, co-workings, o desarrollar actividades que congreguen gente, donde se pueda discutir y dialogar. Es decir, espacios que no pueden ser sustituidos por el Internet.

El proceso de reinvención de las bibliotecas implica el debate sobre el concepto mismo y, al mismo tiempo, imaginar a la biblioteca como un espacio amplio, dinámico, de diálogo , de encuentro intercultural que no se centre en almacenar conocimiento sino de permitir a la población interactuar, reflexionar, acercarse de forma crítica a estos espacios a través de actividades como los clubes de libros.

No todo es cierto en Internet

Si bien, hoy en día encontramos mucha información en Internet, no implica que sea información veraz. En Internet también circula mucha información falsa.

“El investigador debe tener cierto criterio al momento de buscar información, pero el mismo no es aplicable a un usuario principiante y ahí es donde las bibliotecas físicas ofrecen servicios veraces”, asegura Coarite.

Las bibliotecas tienen la oportunidad de aprovechar las tecnologías de la información y comunicación, para democratizar, no solo de manera física, sino a través del espacio virtual, el conocimiento que albergan, por ejemplo, archivos, investigaciones propias o material que no es del todo accesible o que no es universal.