Las ciudades del futuro toman forma en el Metaverso

Los jóvenes no sólo son el futuro del planeta sino también son el presente. En ese marco han asumido, no solo un compromiso con las futuras generaciones, sino un rol innovador para evitar el colapso del planeta como consecuencia del cambio climático cuyos efectos están causando estragos, con sequías extremas, disminución de la biodiversidad o inundaciones con millones de afectados, no solo en países en vías de desarrollo sino, principalmente, en las grandes potencias mundiales.