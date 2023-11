Las ciudades son inagotables canteras de creatividad, según experto

De ahí que, pese a los grandes adelantos tecnológicos, el encuentro en el espacio público, en teatros y bares no ha perdido su importancia en el disfrute y la socialización del ser humano.

Los resultados del censo señalan que los rubros creativos más destacados son: artes escénicas y espectáculos; artes visuales; audiovisual; diseño; editoriales; educación creativa; fonografía; industria de alimentos y bebidas; publicidad, software de contenido; turismo y patrimonio cultural.



Al respecto, Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998, señalaba hace un par de décadas que “tener un alto PIB per cápita, pero poca música, arte, literatura, etc., no equivaldría a un gran éxito en el desarrollo. De una forma u otra, la cultura envuelve nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras ambiciones y las libertades que buscamos (…)”.