Las inteligencias múltiples marcan la senda para el aprendizaje significativo

“Si no sabes cómo comprender a los demás, si no te entiendes a ti mismo, si no sabes cómo abrirte camino en la calle, en el estudio de televisión, en el ámbito deportivo o en el ámbito artístico, aunque tengas el mayor coeficiente intelectual jamás observado, no serás inteligente en otras áreas”, aseguraba el profesor de Harvard, durante una entrevista televisiva en ocasión de recibir el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2011.