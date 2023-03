Las mujeres, agentes de impacto en la economía global

El 95% de las empresas en el país son micro, pequeñas y medianas (MiPyMe) y el 70% de ellas, son lideradas por mujeres. Los datos se encuentran en el estudio “Inclusión financiera con enfoque de género” presentado por Maud Ritz, coordinadora de Empoderamiento Económico de ONU Mujeres en Bolivia. Desde ONU Mujeres aseguran que hay barreras para las mujeres cuando quieren acceder a servicios financieros. Se manifiestan desde la demanda hasta la oferta. La investigación descubrió que l as mujeres tienen menos recursos económicos, menos patrimonio y registran bajos niveles de educación financiera. Desde la oferta, se observa productos financieros que no se adecuan a sus necesidades, se manifiestan roles de género estereotipados. Otro dato que complementa esta barrera tiene que ver con la diferencia de ganancias entre ambos géneros. Las mujeres ganan 26.5% menos que los hombres.

Gran parte de las mujeres no acceden a servicios financieros. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el 80% de mujeres mayores de 20 años no acceden a créditos. El Banco Mundial, informa que, más de la mitad de las mujeres en la región, no tienen una cuenta bancaria y solo el 11% ahorra.