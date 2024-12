Las personas creativas, ¿nacen o se hacen?

Una visión de la creatividad indica que esta es innata al humano, es decir se nace con ésta, pero, como dice Picasso, si no se trabaja, ésta puede no surgir.

La creatividad artística y la científica no son dos categorías separadas de actividad; al contrario, se solapan de diferentes formas.

Sin embargo, también puede ser tangible o intangible. Por ejemplo, las composiciones musicales, las ideas o los chistes son creaciones intangibles, mientras que las pinturas o los inventos son tangibles. La imaginación da vida a la creatividad o es su requisito imprescindible. No se puede ser creativo sin tener una buena imaginación.

Inés Álvarez Icaza Longoria, del Grupo de Investigación Interdisciplinario (R4C), del Institute for the Future of Education, del Tec de Monterrey, asegura que el pensamiento complejo, es decir, poder conectar diversos aspectos de la realidad, es parte de la formación creativa, porque nos empuja a buscar soluciones fuera de lo común.