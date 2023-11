LegalTech irrumpe para acelerar las transformaciones en el sistema judicial

La irrupción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA) es una realidad que gana espacio en el mundo. Bolivia no es una excepción y, cada vez más, la IA se inserta en las actividades cotidianas.

La tecnología está brindando oportunidades insuperables a empresas, instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, profesionales en el ejercicio libre y, en fin, a toda la sociedad.

El director de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, Alberto Salamanca, asegura que la IA no quitará trabajo a los abogados, más al contrario, les dará nuevas facultades.

“Suma porque va a significar el cambio de los sistemas judiciales, no solamente de Bolivia, sino del mundo entero. Y quienes no nos adaptemos a estos nuevos cambios, retos, disrupciones tecnológicas, sociales y jurídicas, no vamos a sobrevivir en el ámbito laboral”, indica.