Lenguaje R, una herramienta estadística que los médicos del futuro deben dominar

“En Bolivia y en toda la región tenemos una escasez de artículos científicos publicados, no porque no se produzca conocimiento, sino porque, con las herramientas actuales, el proceso de sistematización de datos es engorroso y su resultado no está bien presentado, en esto el uso de R nos puede ayudar muchísimo al ser la herramienta de referencia en el mundo”, explica José Luis Villca, médico e investigador científico.