Leptospirosis, un mal que llega con las lluvias

La mayoría de casos registrados tienen una manifestación severa, por lo cual la mortalidad es mayor de 10%. No se conoce precisamente el número de casos humanos debido al subdiagnóstico o diagnóstico erróneo. Los brotes de leptospirosis están muchas veces relacionados con inundaciones y huracanes.

Luna explica que para la transmisión de la infección tienen que ocurrir tres escenarios. “El primero, esta enfermedad ocurre principalmente en el campo o en zonas periféricas de las ciudades, aunque es posible que se extienda más allá de estos confines. En segundo lugar, tiene que haber ratas de campo que sea portadoras de la bacteria. El tercer factor son las lluvias intensas, las cuales permitirán que las ratas, al inundarse sus madrigueras, salgan en busca de lugares secos; entonces éstas llegarán a casas que se encuentran más elevadas donde no haya llegado la inundación, contaminando el agua y los alimentos”.

“Además, las ratas que escaparon de la inundación pueden esconderse en despensas y orinar en los enlatados, por ejemplo, para marcar territorio y atraer a otras ratas de su colonia;si los humanos consumen estos enlatados, por ejemplo, una bebida en lata y no limpia por donde se bebe, puede contraer la infección. Si es otro tipo de conserva, y hay contacto de la lata contaminada con el sujeto, se infectará también”.

Además, sus características clínicas más frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, mialgia (en particular en el músculo de la pantorrilla), infección conjuntival, ictericia y malestar general, entre otros síntomas.

“Entonces uno no sabe qué es lo que tiene el paciente. Los síntomas parecen de malaria o de dengue u otra infección y se confunde, el laboratorio nos indicará si es o no y el tratamiento será sencillo un antibiótico. Pero si no determinamos la causa, el paciente puede fallecer. La leptospirosis es un gran simulador, porque parece cualquier infección y uno se puede confundir”, explica el médico.