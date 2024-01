Live Shopping, la tendencia del e-commerce que se vale de transmisiones para mover productos

“Es un tema que obviamente se está aplicando en muchas empresas con diferentes objetivos, el Live Shopping se usa generalmente para generar rotaciones dentro de la estrategia de ventas que sean mucho más rápidas o en otros casos para la eliminación de stocks que no se estén moviendo”, agrega.

Sin embargo, es en China donde la tendencia cobró mayor fuerza y donde actualmente el 20% de las ventas de e-commerce son a través de live shopping, mientras que en Estados Unidos y Europa ya se está convirtiendo en tendencia. Según medios especializados el auge es derivado de la pandemia, pues los negocios debían adaptarse a encontrar nuevas formas de promocionar sus productos y alentar a sus clientes a realizar compras en los e-commerce, así como solucionar algunos de los retos de esta modalidad de ventas, como el que los consumidores necesitan ayuda en el proceso de compra, abandonan la compra por no encontrar respuesta a una duda y por no tener ayuda en la web.

Salamanca indica que el Live Shopping es una estrategia muy versátil, pero también tiene ciertas limitaciones, ya que, si bien permite ventas rápidas, no ayuda a generar lealtad con la marca.

“Eso tiene mucho que ver con la parte estratégica, cuando hablamos de lealtad de marca, inciden factores mucho más importantes que simplemente la exposición de una plataforma de compra online. Esta es una herramienta que puede ayudar a que el consumidor final tenga una opción más, inmediata, directa y de masificación, porque puedes llegar a un montón de gente al mismo tiempo, pero no tiene una incidencia directa en la lealtad de marca. ¿Por qué? Porque la subasta en tiempo real no influye en términos emocionales. En la estrategia de marketing hay dos cosas importantes la estrategia racional y la emocional, esta plataforma es netamente un proceso racional, donde yo digo cuánto cuesta y compro, pero no tiene nada que ver con la lealtad”, puntualiza.