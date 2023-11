¿Llegará un día en el que la IA supere en capacidad a la mente humana?

Este episodio es considerado como uno de los hitos más importantes de la IA, porque mostró al mundo que una máquina es capaz de aprender y adaptarse a las situaciones que se le presentan, aunque sea sólo en un ambiente y juego en particular.

Ante los riesgos, surge la pregunta. ¿Puede ser evitada la singularidad? De acuerdo con el MIT, mientras sigamos desarrollando e integrando al ritmo actual la tecnología en nuestras vidas, será muy difícil que la explosión de inteligencia artificial no llegue, porque es precisamente lo que buscamos.

“El Efecto Eliza parte de un experimento en el que una persona sostiene una conversación con alguien que está detrás de una pared y la persona no distingue si está hablando con un ser humano o si su interlocutor es una máquina”, explica Valenzuela.

El experto indica que hay que tener claro que, por lo pronto, la IA no reconoce emociones, a partir de ahí no se pueden reconocer ningún tipo de vínculo que sea correspondido, la IA no siente ningún tipo de emoción.