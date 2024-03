¿Los embriones deben ser considerados personas?

“Es un concepto bastante amplio, ya que desde la visión holística y cuántica que está plasmada en nuestro paradigma neoconstitucional, lo que plantea la dimensión de toda forma de vida, no establece un límite, no cumplir con esa máxima jurídica –porque no solo es norma, sino también principio– que tienen garantías internacionales y nacionales de protección a los derechos humanos y fundamentales, por su incumplimiento, falta de previsión, control, cuidado, etc. genera alta responsabilidad para el Estado y las personas”, puntualiza el jurista.