Los hábitos alimenticios de las nuevas generaciones, una oportunidad de oro para Bolivia

Esto ha impulsado un crecimiento en las exportaciones globales. Datos del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de Perú, en 2023, reportan que el mercado global de granos y cereales alcanzó un valor de $us 65,574.9 millones, lo que representa un aumento del 15.9% respecto al año anterior. Entre los principales compradores, destaca China, que concentra el 11% del valor total de las compras, equivalente a $us 7,227.9 millones. Le siguen Japón con $us 5,888.4 millones y Corea del Sur con $us 4,332.1 millones.