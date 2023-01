Los hijos pueden heredar un trauma de su padre, devela estudio

La investigación fue presentada en el marco del Primer Congreso Iberoamericano de Psicología, organizado por el Colegio de Psicólogos del Perú. El estudio señala que, a diferencia de la mayoría de las enfermedades hereditarias, la epigenética y patrones transgeneracionales, no se producen como consecuencia de mutaciones en el código genético.

Estudios que se circunscriben a la época, ya aseguraban que el impacto de estos problemas no se limitaron únicamente a los prisioneros, sino que los efectos pasaron a hijos y nietos. No estuvieron en ningún campo de prisioneros de guerra, y pese a que no les faltó de nada durante su infancia, sufrieron tasas de mortalidad más altas que el resto de la población en general. Los estudios aseguran que sus condiciones repercutieron de su árbol genealógico.