Los jóvenes tienen el reto de preservar la democracia, a 41 años de su recuperación

“Ése es el gran reto y desafío que las nuevas generaciones no han entendido lo que ha sido recuperar la democracia ni lo que era vivir en dictadura. Ellos deciden no estudiar o no ahondar en el tema mientras viven en democracia, ellos tienen que entender que la democracia que nosotros tenemos hay que profundizar, hay que recordar que alguna vez vivimos en dictadura para no volver a cometer esos errores”, expresa.