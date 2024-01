Los vendedores informales no son ajenos al marketing, lo usan a su manera

No importa si estás peinada o no, lo que importa es que se vea el producto

“Estoy estudiando en la universidad, pero no tiene nada que ver con el negocio, lo que sé lo he aprendido con amigos, competidores y en Internet”, dice.

“Primero, ellos realizan su segmentación etaria, social y económica, en base a esos tres aspectos principales, ellos van a saber por qué red, a qué hora entrar y que ofrecer a qué precios, eso es lo que ellos manejan y no improvisan. No es que dice “ah, son las ocho de la mañana, ofreceré mis perfumes”. No, todo ya está fríamente calculado desde el día en que se hace la subasta. Por qué no es cualquier día, tienen un horario, un día en cual esa expectativa etaria esté presente”, precisa.