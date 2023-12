“Love bombing”: cuando el amor se convierte en manipulación

Adriana pasó del desconocimiento absoluto al amor fulminante en sólo dos semanas. “Todo fue demasiado rápido y demasiado intenso, no teníamos ni un mes de relación y él me decía que estaba buscando un anillo y un lugar dónde vivir. Fue algo abrumador”, explica la joven de 27 años, que cuenta que su exnovio la llenó de regalos y detalles, lo que la obligó a hacer lo mismo con él.

Sin embargo, pronto las cosas tomaron un giro oscuro y la relación cambió de golpe. “De pronto él ya no era atento, ya no decía nada y eso me hacía sentir terrible. De un día para otro, los grandes gestos, los regalos, los elogios sólo venían de mi parte, me estaba manipulando”, señala.

“Él me decía que era perfecta, que haría lo que sea por salir conmigo y al final accedí, de entrada, me llenó de palabras lindas y detalles, se sacaba tiempo para verme y me hacía regalos cada vez que nos veíamos. Me pareció raro, pero también me gustó, así que nos arreglamos”, confiesa la joven.