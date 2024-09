Lucas Nazrala, la joven promesa del periodismo que cubrió el Mundial de Atletismo Sub-20

“Cubrir un evento de atletismo fue todo un reto porque en Bolivia casi todo es fútbol y casi no se cubren otros deportes y esa es una cosa que nos falta a los periodistas deportivos, aprender sobre todos los deportes y saber darles un tratamiento profesional. Yo me tomé el tiempo para prepararme, investigar sobre las reglas y las particularidades del deporte para poder cubrirlo de mejor manera”, relata.

“En un principio yo estudiaba Contaduría Pública. Salí a los 16 años del colegio y a los 17 ya estaba en la universidad estudiando esa carrera porque mis padres son economistas y tenía que mantener la ‘tradición’, pero no era mi vocación, no era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Cuando se abrió la carrera de Periodismo en 2022 me animé a entrar porque, desde el colegio, siempre me interesó el deporte, entonces pensé que el periodismo era una buena manera de articular mi pasión”, cuenta.