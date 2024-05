Lucha contra la homofobia: educar para incluir y no discriminar

“La homofobia se produce cuando alguien no tolera y discrimina a personas que se sienten atraídas por otras del mismo género. Hace no mucho, la homosexualidad se consideraba una enfermedad mental. A lo largo de la historia, las personas homosexuales han sido perseguidas y no fue hasta mediados del siglo pasado cuando la concepción social comenzó a cambiar lentamente”, señala en su artículo “Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia: una lucha por la igualdad”.