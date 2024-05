Maestros deben innovar para no ser superados en conocimientos por sus estudiantes

La educación no puede mantenerse estática en el tiempo, debe ser fluida y recoger los conocimientos, metodologías, habilidades y tecnologías de su época para mantenerse relevante.

De la misma manera, los maestros deben innovar y evolucionar con los tiempos para no ser superados por sus estudiantes.

“En esta época estamos obligados a mantenernos actualizados. Existe una especie de equilibrio, una relación en la que los docentes superamos en conocimientos a nuestros estudiantes por una nariz. Esta relación es más complicada ahora, los docentes no pueden descuidarse, caso contrario los chicos, que ya manejan los instrumentos tecnológicos y están a la vanguardia, nos van a superar”, señala el viceministro de Educación Superior, José Luis Gutiérrez.

El viceministro remarca que la educación no es algo estático, sino que debe ser un proceso continuo, siempre manteniéndose a la par de la ciencia, la tecnología y la innovación.

“Es importante hablar de innovación porque la educación no permanece estática en el tiempo, sino que es un proceso continuo de aprendizajes, de renovación y el que no innova, no crea y se mantiene estático lleva las de perder en un mercado competitivo. La educación tiene que estar cambiando, innovando, recreándose y nuestros maestros tienen que seguir esa línea de constante renovación para transmitir aspectos y conceptos innovadores que se vayan presentando en el ámbito y el desarrollo mismo del avance de la ciencia y la tecnología.