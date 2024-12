Maker Space, un laboratorio de innovación que fomenta la creatividad y la colaboración

Su coordinador, Matías Martínez, explica que este laboratorio no es solo un lugar físico equipado con máquinas CNC, impresoras 3D o cortadoras láser, sino un espacio donde las ideas cobran vida y las soluciones a problemas cotidianos encuentran caminos prácticos.

“Es gente enseñando a gente a hacer o a aplicar la metodología del “do it by yourself” (hazlo tú mismo). Viene la gente, aprende a utilizar los equipos, hace los prototipos, llegan usuarios nuevos mientras ellos están trabajando y estos primeros que ya están trabajando, les enseñan a los nuevos cómo utilizar los equipos y, así también, se forma una comunidad y equipos de trabajo multidisciplinarios de aprendizaje constante”, explica.