Malos hábitos alimenticios aumentan los casos de síndrome metabólico en la población boliviana

Tener síndrome metabólico puede aumentar el riesgo de desarrollar la diabetes, una enfermedad crónica e irreversible, que no tiene cura solo un tratamiento. La diabetes se ocasiona cuando el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede utilizarla de forma apropiada. La insulina es una hormona, segregada por el páncreas, que se encarga de descomponer los alimentos con azúcar para después liberarlo en la sangre.