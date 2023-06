Maltrato a las personas mayores ¿Cómo identificar estos abusos?

“Basta con dejarlos solos, con dejarlos sin comunicación periódica entre ellos y su círculo familiar o social más cercano, para que estemos vulnerando sus derechos. Suponer que son adultos y no tienen necesidades es un error común en la sociedad”, asegura.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato a una persona adulta mayor como un acto o varios actos repetidos que le causan daño o sufrimiento. el concepto se extiende a persona de confianza no adopta medidas apropiadas para evitar otros daños.

Salamanca también señala como factores del maltrato contra las personas adultas mayores la inacción de parte del Estado, en todas sus vertientes. No hay fuentes de trabajo para los adultos mayores, no hay actividades que nazcan del Estado para la distracción, entretenimiento y atención de las personas adultas mayores. “No hay políticas públicas claras y las que hay no se ejecutan correcta ni adecuadamente”, concluye.