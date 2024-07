Más allá de la competencia, los Juegos Olímpicos visibilizan historias de vida y esfuerzo

Un ejemplo reciente es el de la basquetbolista francesa Diaba Konaté que, por decisión propia, no jugará en su selección por un acto de discriminación por parte de la Federación Francesa de Baloncesto (FFBB) que le impide jugar con hijab, que es el velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas ante la presencia de personas que no son de su familia inmediata, a pesar de que tanto el Comité Olímpico Internacional como la Federación Internacional de Baloncesto permiten su uso.

“En cambio, el fútbol tiene competencias anuales, cosa que no pasa con otros deportes. Al no ser profesionales, en otros deportes no puedes exigirles que haya competencias porque la gente no puede vivir del básquetbol, del voleibol, la natación o el atletismo, a menos que se dediquen a ser deportistas de élite. En nuestro país no hay oportunidades para ser profesional del deporte, salvo el fútbol”, reflexiona el periodista deportivo.