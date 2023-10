Medicina personalizada, cómo nuestro conocimiento de los genes puede ayudar a crear mejores tratamientos

“Normalmente no se diseñan, utilizando la genética, fármacos para cosas simples, como resfriados o enfermedades comunes, los que tenemos funcionan de manera muy eficiente. Pero en enfermedades complejas como problemas reumáticos, lupus, demencia, alzheimer, donde sabemos que los medicamentos son muy caros y no siempre tienen una buena respuesta, que son tóxicos o que tienen fuertes efectos secundarios, no podemos fallar, ni en la dosis, ni en la cantidad, ahí es donde entra la genética para poder describir el comportamiento de los medicamentos en estos pacientes, que pueden ser vulnerables, que tienen patologías de base o pacientes que tienen un sistema inmunológico deprimido por el VIH, trasplantes u otro tipo de condiciones”, acota la médica.