Métodos alternativos de resolución de conflictos: una opción al proceso judicial

Ya sea en una relación de pareja, en el trabajo, en los negocios o en la vida misma, el conflicto es una parte inevitable de nuestra cotidianidad. A menudo nos encontramos en situaciones que no sabemos cómo manejar, enfrentando incertidumbres y contradicciones, incluso dentro de nosotros mismos.

Alejandra Díaz Gude, abogada graduada de la University of Leeds de Inglaterra, sostiene que los MASC son mecanismos o procesos de comunicación interpersonales, que enfatizan el diálogo y la colaboración entre las partes por sobre el debate adversarial y en los cuales la solución a la que se arribe se acerca a los reales intereses y necesidades de las personas involucradas.

Aunque en Bolivia la mediación no está reconocida por ley, sigue siendo una opción valiosa que devuelve el protagonismo a las partes y facilita una resolución libre y consensuada de la disputa.

Si nos referimos a la mediación, el rol del mediador es como de un comunicador, quien devuelve el protagonismo a las partes como solucionadoras del conflicto, ayuda y guía mediante diferentes estrategias a llegar por sí mismas a una solución, permite que las partes se escuchen, se enfoquen en el conflicto y no se dañen con palabras violentas.

La mediación no se encuentra reconocida por ley, es decir que su solución no tiene las consecuencias legales de una sentencia judicial, sin embargo, al ser un medio que tome en cuenta las necesidades de las personas, estas sean escuchadas, se enfoque en el conflicto y se les devuelva su protagonismo en la solución, se convierte en un método que si es bien utilizado tiene mucha probabilidad de ser cumplido voluntariamente y así no acudir a innecesarios procesos judiciales.