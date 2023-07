Microaprendizajes, una estrategia que cualifica la educación con ayuda tecnológica

Los microaprendizajes, además de concentrar los contenidos haciendo uso de herramientas tecnológicas, los combinan con actividades lúdicas, como la gamificación (levar el juego a ámbitos donde no es común, como la formación), utilizando igualmente herramientas tecnológicas, indica Sara Yoshino, jefa de Enseñanza Aprendizaje (JEA) de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, en Santa Cruz.

Nohemí Vilchis, del Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, en su artículo “Microaprendizaje: lecciones breves que enriquecen el aula”, considera que un enfoque como éste apoya a estudiantes con distintos estilos y necesidades de aprendizaje.