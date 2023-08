Mitos dentales ¿qué tan alejados están de la ciencia?

Mauricio Torres explica que hay la creencia de que las caries en los dientes temporarios (de leche) no tienen ninguna repercusión en los permanentes, “cosa que no es así; la dentición temporaria, si no es tratada a tiempo de una lesión cariosa, afecta, puesto que favorece a la reposición de piezas permanentes, manteniendo el espacio para su alineación posterior”, agrega el profesional.