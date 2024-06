Moya, De la Viña, Soruco y Pérez reciben el Reconocimiento al Mérito Profesional en Periodismo

“Empecé muy joven en la radio, que me catapultó a los periódicos. Cucho Vargas me llevó a trabajar a La Nación, luego nos fuimos a Presencia, y más tarde llegué a la televisión, así pasé por los tres formatos”, recordó De la Viña.

“En mi época, la carrera de Periodismo no existía, por eso estudié Sociología, hasta que en La Paz se abrió la carrera de Comunicación Social y me vine rápidamente. Tenía cierta atracción en esto de recolectar y difundir noticias, este ha sido mi oficio, no imaginaba que iba a durar tanto, estoy feliz de haberlo hecho”, afirmó Soruco.

“Cada quién sabrá lo que deja en la historia, yo no sé si dejo mucho, poco o nada, tampoco me importa. Lo que sí, confieso que he vivido. ¿Cómo habrán llevado la vida?, cada quién la lleva como puede, como yo soy católico, apostólico y romano, yo me he dedicado siempre a fabricar soluciones”, manifestó Pérez, en una de sus últimas apariciones al aire.