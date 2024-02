Multimodales, flexibles y dinámicas, así serán las universidades del futuro

Bates, por su parte, agrega que la innovación es incremental, es decir, no nace de la nada y hay que saber integrar estos avances a lo que ya se realiza, más que intentar, reinventar las cosas.

En primer lugar, Luckin indica que es importante que los docentes aprendan y adopten el uso de herramientas que permitan disminuir el tiempo al hacer tareas repetitivas. En segundo lugar, la experta expresa que la intención debe ser usar herramientas para potenciar la inteligencia del alumno, y no para sustituirla por la artificial. Y en tercer lugar, se refiere a educar al estudiante acerca de la propia Inteligencia artificial para que aprenda a usarla de manera efectiva, segura y ética.

"Tener un buen grado de inversión y apoyo ayudan a que la universidad y su comunidad no se sienta desmotivada a continuar en el proceso de transformación y a seguir irrumpiendo con los paradigmas de la educación", dijo Bates.

Sobre este tema ya se había referido Michael Fung, director ejecutivo del Institute for the Future of Education (IFE), quien señala que este tipo de aprendizaje ha visto un crecimiento importante por la demanda de habilidades en el mercado laboral.