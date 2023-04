Narcisismo: un trastorno de personalidad que deteriora la relación con el entorno

Se trata de un trastorno de personalidad que afecta a la salud mental. La persona que lo padece tiene una necesidad de atención excesiva , siente una admiración por sí mismo, tiene un aire de superioridad al hablar, se coloca en una posición superior a los demás, siente que se merece privilegios. Para ellos, es muy importante que se reconozcan sus logros o sus avances, y a las personas que no son como ellas tienden a menospreciarlas y criticarlas, según Liudmila Loayza, Directora de carrera de Psicología en Unifranz en La Paz.

“Es uno de los trastornos de personalidad que menos tratamiento tiene, porque las personas no perciben este problema como propio generalmente provocando un malestar en el entorno que le rodea (...) si la persona con trastorno narcisista no ve un problema que arreglar, pues la terapia no tiene muy buen pronóstico. ” asevera con preocupación Loayza.