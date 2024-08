¿Neuroeducación, neurobusiness, neurobics?: la neurociencia está en todo

Uno de los mayores campos de estudio de la neurociencia es la educación. Para James Robles, doctor en investigación científica, director adjunto del Instituto de Neurociencias y director de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, “el educador que no sabe cómo funciona el cerebro no podrá enseñar a sus estudiantes” porque desconoce uno de los más importantes descubrimientos de la denominada neuroeducación: hay muchas formas de aprender, no solo una, y todas están vinculadas a cómo funciona el cerebro del estudiante y los factores que dificultan o facilitan este proceso.