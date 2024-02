No solo son sinónimo de dolor dental, las muelas del juicio también son importantes

Estas muelas, a menudo causan dolor, inflamación y otros problemas dentales. De ahí que la mayoría de las personas que las tienen se pregunten, ¿por qué tenemos muelas del juicio si no sirven para nada? ¿Cuál es su función real o por qué son importantes?

Llamadas también “cordales” o terceros molares, las muelas del juicio erupcionan entre los 16 y los 26 años, aunque esta edad sólo es referencial. A menudo, su erupción causa molestias y puede requerir extracción debido a la falta de espacio en la mandíbula. Sin embargo, si no provocan dolor ni atraviesan la encía, es posible que ni siquiera nos demos cuenta de que están ahí.

Jefferson Trigo Gutiérrez, docente de la carrera de Odontología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, asegura que, al igual que otras piezas dentarias, las denominadas muelas del juicio son parte de la cavidad bucal destinadas a la trituración de alimentos y que, sin embargo, en la actualidad no son las principales piezas dentarias masticatorias.

“Aunque no estén presentes en todos los individuos, juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis bucal, por lo que se debe preservar su salud, al igual que con todos los componentes de la cavidad bucal”, indica.

Pese a que existe una creencia de que las muelas del juicio no tienen ninguna función su extracción no está justificada cuando están erupcionando correctamente o ya han ocupado su lugar en la arcada dentaria.

En la actualidad ya no son tan necesarias debido a los cambios en la dieta y la evolución, pero todavía contribuyen a la eficacia masticatoria en algunas personas. A pesar de su función potencial, las muelas del juicio con frecuencia causan problemas debido a la falta de espacio en la mandíbula.

Algunas personas ya no tienen muelas del juicio

Recientemente, Andrés, un adolescente de 14 años, recurrió al odontólogo para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Luego de una serie de radiografías el especialista le anunció que “jamás sufrirá por las muelas del juicio ya que su estructura dental no prevé estos molares”.

Al respecto, Trigo manifiesta que, evidentemente, las muelas del juicio son los últimos molares en desarrollarse y, en algunas personas, pueden no aparecer nunca.

Para Trigo “la presencia o ausencia de las muelas del juicio tienen connotaciones étnicas y genéticas. No olvidemos que la formación inicial de todas las piezas dentarias se da en la vida intrauterina. De esta forma, no me animaría a afirmar que sea un proceso evolutivo o involutivo, puesto que la diversidad étnica, entre otros factores, podría ser fundamental para afirmar o negar dicho proceso”.