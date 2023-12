No todo es color de rosa: la IA tiene un fuerte impacto en el medio ambiente

El artículo “Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP”, publicado en 2019 por la Universidad de Massachusetts advierte que en el entrenamiento de grandes modelos de inteligencia artificial (IA), durante el proceso se pueden emitir más de 626.000 libras de dióxido de carbono, que equivale a casi cinco veces las emisiones de un automóvil de por vida, además de su manufactura.