Nuevos modelos de negocio y la transformación digital consolidan la industria sostenible

Moda, alimentos o tecnología, las industrias cambian junto con los consumidores y se van haciendo cada vez más verdes, aplicando nuevos procesos, transformándose digitalmente y mejorando sus prácticas de mitigación y reversión del cambio climático a fin de lograr sostenibilidad, tanto ambiental como financiera y social.



“Los consumidores, actualmente, se han convertido en más amigables con el medio ambiente y tienen más conciencia sobre los efectos de consumir productos que puedan afectar al entorno en el cual viven. Por otra parte, las empresas han empezado a promover el reciclaje, los materiales biodegradables que hacen que éstas tengan una nueva imagen en el mercado y una nueva estrategia comercial que busca atraer a consumidores que están identificados con estas nuevas tendencias”, explica Carlos Molina, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.



Para Molina, el cambio en la mentalidad de los consumidores es acompañado por un cambio de actitud de parte de las industrias y empresas, las cuales buscan satisfacer las necesidades del mercado a través del desarrollo de productos sostenibles, pensados para ser utilizados y desechados de manera responsable.



“Las empresas apoyan la sostenibilidad creando productos sostenibles. Aquellos diseñados y fabricados mediante procesos que minimizan el uso de recursos naturales reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuyen la generación de residuos. Están pensados para ser utilizados y desechados de manera responsable, es decir, buscan no sólo resolver nuestras necesidades inmediatas, sino también, causar un menor impacto en el entorno”, puntualiza.



Además, Molina señala que estas empresas enfatizan en la importancia de emplear insumos provenientes de fuentes renovables, materiales reciclados y biodegradables. Todo esto con el fin de evitar la sobreexplotación de recursos no renovables, reducir la necesidad de extraer nuevos recursos todo el tiempo y disminuir la generación de desechos no degradables.



Nuevas tendencias

El experto indica que las empresas innovan en el tema de la sostenibilidad ambiental a través de cinco acciones, desde la transformación digital hasta la acción climática.



“La innovación digital está conduciendo al mundo empresarial hacia nuevos modelos de negocio y la redefinición de algunos procesos. Para los próximos años, se impondrán las empresas inteligentes: negocios donde se automatizará el trabajo recurrente, se avanzará en las gestiones remotas y se digitalizará progresivamente la toma de decisiones. La digitalización se consolida como una palanca robusta a favor del desarrollo sostenible”, explica. Por otra parte, también se hacen esfuerzos para mejorar las cadenas de suministro y alcanzar su sostenibilidad.



“El parón mundial causado por la Covid-19 y la crisis de suministro provocada por la guerra de Ucrania han señalado de forma clara la necesidad de contar con cadenas de suministro seguras y resistentes. Cada vez más, se valora incorporar medidas de resiliencia y gestionar la exposición ante riesgos con un triple enfoque económico, ambiental y social”, dice el experto.



Por otra parte, la necesidad de mejorar la sostenibilidad promueve la búsqueda de proveedores alternativos, capacitar a los existentes, garantizar los derechos de las personas a lo largo de las cadenas, la debida diligencia y la adaptación.