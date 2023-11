Nunca dejar de aprender: importancia de la formación continua para el docente

Constante actualización, cursos, especialidades, maestrías. Los docentes, al igual que los estudiantes deben mantenerse siempre al día con las novedades y particularidades de sus áreas de estudio. No importa si es de forma presencial o virtual, lo importante es siempre aprender.

“Siempre es mejor tener a un docente que esté actualizado, así nosotros también lo estamos, pero en muchas ocasiones pareciera que se quedan estancados en lo que ellos aprendieron en la universidad y en su trabajo y no avanzaron más”, relata Joel, un estudiante de 24 años.

“Este aspecto implica motivación intrínseca, pues un docente motivado motivará a sus estudiantes. Un docente que se actualiza constantemente siempre es reconocido por sus estudiantes como alguien disruptivo, despertar o mantener este tipo de motivación es la clave no sólo para buscar la formación continua, sino también para desarrollar hábitos de vida saludables”, dice el pedagogo.

De acuerdo con Xavier Aragay, experto español en gestión del cambio e innovación educativa en universidades, el boom tecnológico desafía a los docentes a renovar su función y reprogramar el proceso de aprendizaje para no quedar obsoletos.

“Adicionalmente, la motivación intrínseca y la metacognición que han alcanzado algunos docentes les permiten identificar áreas en las cuales requieren actualizarse. Esto va de la mano con la capacidad de sorpresa que se mantiene (o al menos no reduce con el pasar de los años), pero también con la capacidad de aprender a aprender, pues para que una persona enseñe es necesario que siempre esté dispuesta a aprender”, agrega el experto.

“También, a partir del ejemplo, mostrarles nuevas formas de enseñar, nuevas herramientas, nuevas metodologías que fortalezcan y favorezcan el aprendizaje de los estudiantes, enseñándoles que la pizarra, la tiza o el proyector no son las únicas herramientas para enseñar”, agrega.

Estos estudiantes, valga la pena mencionarlo, no son ni serán iguales a otros, pues no todo funciona para todos. Un estudiante que tenga un docente motivado no sólo recibirá conocimiento disciplinar, sino también habilidades blandas y se despertará en él o ella la curiosidad para con algún área de formación.