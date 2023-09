¿Obsesionados con las redes? Podría tratarse de un trastorno y requiere tratamiento

El curso de César debía rendir una prueba y él no tenía el teléfono celular cargado. Al momento de querer conectar el cargador al dispositivo, la docente le dijo que no podía hacerlo y que debía esperar a que termine el test académico. La reacción del estudiante por la negativa fue de enfado y con ansiedad se sintió frustrado al no haber logrado su objetivo de recargar su teléfono, donde siempre navega en redes sociales y tiene instalado su juego favorito.