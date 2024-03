Ofertas de empleo falsas en RRSS y WhatsApp, una trampa cada vez más común

“Me respondió una persona llamada Felicia indicando que era agente de FTiu Mall, me preguntó si le hablé para preguntar sobre trabajos de telefonía móvil en línea a tiempo parcial. Le dije que sí, que quería más información. Ella me dijo ‘cooperamos con los centros comerciales, y los comerciantes de los centros comerciales necesitan mejorar los datos y las tasas de elogios. Nuestro trabajo es tomar pedidos en las plataformas de compras y ayudar a las tiendas en línea a aumentar las ventas. Este trabajo le permite obtener ingresos adicionales. Gana entre 200 y 3000 bolivianos todos los días en tu tiempo libre. Cuanto más trabaje, más obtendrá, habrá bonificaciones irregulares y obtendrá comisiones después de completar el trabajo, que se pueden retirar a su cuenta bancaria’. A lo que yo respondí que estaba interesado (…). Lo primero que me pidió fue mi nombre, mi edad y mi ocupación, información que yo le brinde”, relata DTA en la denuncia penal por el delito de estafa, interpuesta ante el Ministerio Público.