Olvidar es natural, pero debe preocuparnos cuando interfiere en nuestra vida diaria

El experto agrega que debe haber diferencia con el antes, pues si nunca le fue fácil aprender nombres y ahora no lo hace no hay que preocuparse, si siempre perdió las llaves y ahora lo hace no hay cambio.

“Las causas del olvido pueden ser funcionales como no requerir más el uso de la información, por ejemplo, aprender cálculo, derivadas e integrales en el colegio, se mantiene en la memoria mientras sea útil, sin embargo, si dejo de estudiarla y me dedico a otra actividad que no requiera esa información pasará al olvido pues no la requiero”, indica Aramayo.