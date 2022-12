Ortodoncia: Más allá de la estética, importa la calidad de vida

“Una de las cosas que más ha provocado cambios en nuestra dentadura es la alimentación, que ha ido transformándose de ser una dieta dura y fibrosa a una dieta muy blanda. Al no ser exigidos nuestros dientes, obviamente, no desarrollarán las arcadas. Como dice el refrán, órgano que no se usa se atrofia, al haber arcadas más pequeñas los dientes ya no tienen espacio y llega un momento en el que al no ser necesarios los dientes estos ya ni siquiera hacen erupción”, acotó el especialista.