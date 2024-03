¿Padre, se nace o se hace?

Si bien es cierto que las mujeres experimentan cambios físicos y emocionales durante el embarazo, los hombres no comparten esta vivencia de manera directa. Esto puede dar la impresión de que el padre se convierte en tal, recién con el nacimiento del bebé.

Milton Zelada, que tiene dos hijos universitarios, asegura que el padre “se hace” porque “es decisión de cada persona asumir la paternidad y lo que conlleva dicha responsabilidad. Un padre no es solo un proveedor de recursos económicos”.

“Mi papá es una persona que me inspira a seguir mis sueños. Es una pieza importante para mi familia y para mí”, dice Matías Philco Izaguirre, joven universitario que sueña devolver el cariño y las enseñanzas recibidas de parte de su padre, regalándole un auto o una casa, cuando ya sea profesional.

“Se espera que los padres no solo provean financieramente, sino que también estén presentes emocionalmente para sus hijos, brindándoles apoyo, orientación y afecto, se reconoce que los padres desempeñan un papel fundamental en la transmisión de valores, tradiciones y conocimientos a sus hijos”, explica.

“Cuando hablan de papá, automáticamente, viene a mi mente la figura de mi abuelito, quien asumió ese rol luego que mi papá se separó de mi mamá y se fue a vivir a otra ciudad. Si me gusta el fútbol, si soy hincha del Tigre, es gracias a él”, recuerda Wendel, con nostalgia y la voz entrecortada.

Lucía es hija de madre soltera, la referencia más próxima que tiene de “papá” son sus tíos y su propia mamá. “Afecta no tener papá porque al final es otra visión, no tanto como ejemplo sino como la mirada del otro género. Influye en la forma en la que construyes tu mentalidad, porque las mujeres no pensamos igual que los hombres. Si así se comporta mi papá, con seguridad así se comportará tu chico o tu pareja”.