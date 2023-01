Padres cometen delito al exponer a niños en sitios de consumo de alcohol

La mujer tiene, además del menor de cuatro años, otros dos hijos de nueve y siete años. Los cuatro vivían bajo el techo de la abuela, pero el año pasado la mujer salió de la casa y se fue a vivir a un cuarto en alquiler. “Mi hija no tenía ese comportamiento, pero cambió tras salirse de mi casa hace meses y también estaba perjudicando a los niños”, dijo Suzaño , en medio del llanto antes de la audiencia cautelar de su hija.

Según manifiesta, cuando ocurrió el hecho la muchacha se los había dejado a los dos mayores. “El viernes (13 de enero) salió con su pareja y el niño a comer kjaras, pero no regresaron”, comenta y agrega que el lunes 16 recibió la llamada de una amiga que le informó que el menor fue recogido de un local de expendio de bebidas alcohólicas.

Ahora la abuela enfrenta un conflicto interno porque no sabe si hizo bien o mal al denunciar a su hija que fue enviada a Palmasola, pero está convencida de que hizo lo mejor para poner a salvo a sus nietos y también a su hija de las consecuencias del alcohol. “Por ahí en la borrachera se lo pueden secuestrar al niño o se lo pueden robar, porque los borrachos tienen el sentido perdido”, señaló.

A su vez, hace un llamado a los padres y tutores para que tomen conciencia y no consuman bebidas alcohólicas cuando están con sus hijos. Asegura que pareciera que no existe un control de parte del Gobierno Municipal y que hay poca conciencia de los padres.

“La población no entiende el verdadero papel que cumple en la sociedad. También nos preocupa que algunas personas se presten a este tipo de actos, como de aceptar a un niño en forma de prenda”, cuestionó Salazar.

“Estos equipos técnicos multidisciplinarios deberían salir a supervisar si en estos locales, boliches y centros de entretenimiento nocturno para adultos, existe la presencia de menores de edad, pero no lo hacen. No hay un seguimiento o acompañamiento al respeto de sus derechos, integridad o seguridad de los niños”, aclaró la edil.

Terrazas agregó que muchas denuncias por violencia física, sexual o sicológica hacia los menores, quedan en el olvido porque el proceso de investigación es muy lento y no logran justicia.

Recordó que los dueños de boliches y locales nocturnos tienen la obligación de no permitir la presencia de menores de edad, pero por un afán lucrativo esto pasa desapercibo.

“Hay una indiferencia para quienes controlan el funcionamiento de estos centros”, expresó la concejala, y además observó que muchos vecinos no denuncian cuando ven estas irregularidades porque no quieren tener conflictos con los propietarios.

El representante de la Asociación de Bares y Boliches en Santa Cruz de la Sierra, Juan Carlos Nina, pidió a las autoridades municipales que realicen controles en las actividades económicas que incumplen la normativa porque abren como restaurantes, pero terminan funcionando como boliches, que es algo ilegal. “Los restaurantes son exclusivos para la venta de comida y no para la venta de bebidas alcohólicas, pues se las sirve únicamente para el acompañamiento y no se permite el exceso”, hizo notar el dirigente, que además aseguró que no tiene nada en contra de los locales que hacen kjaras o las chicharronerías, pero de un tiempo a esta parte muchos están violando la normativa.