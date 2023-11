Paredes que hablan y cuentan historias trazan la senda del arte urbano

Para Calavera, los artistas que salieron del grafiti –como es su caso– no tienen la visión cerrada del muralismo antiguo ya que se han liberado de temáticas demasiado políticas y se han abierto a mostrar la ciudad, el contexto y los problemas del cotidiano vivir.

El muralismo, según Cheikh, juega con la infraestructura urbana, la arquitectura, la luz y las sombras. No importa el medio que se utilice, lo fundamental es invadir y apropiarse de la calle.

En tanto para Calavera, el arte urbano es una forma de expresar sentimientos. “Cuando era más chico sentía que mi palabra no era escuchada y que no me tomaban atención. El arte urbano fue un medio para poder gritar las cosas que tenía”, revela durante la entrevista.