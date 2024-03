Paridad de género, clave para un sistema judicial más justo, inclusivo y democrático

En la búsqueda constante de una sociedad más justa e igualitaria, la equidad de género en las altas cortes emerge como un tema crucial en el ámbito judicial de cualquier régimen democrático. La representación equitativa de hombres y mujeres en estas instituciones no solo es una cuestión de justicia, sino también un requisito fundamental para fortalecer la legitimidad y la eficacia del sistema judicial.

“Así lo define el Art. 11.I de la Constitución, aunque el texto normativo hace referencia a la ‘equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres’, por lo que en la conformación de los órganos del poder constituido y el ejercicio del poder político se debe y tiene que respetar esa equivalencia de condiciones. El Órgano Judicial no está exento de ello; por lo que en la conformación de los máximos tribunales de justicia se tiene que garantizar la equivalencia de condiciones de hombre y mujer”, asevera.

“En los niveles medios y particularmente en los niveles de decisión de las máximas autoridades ciertamente tenemos todavía espacios que están siendo copados por los varones por lo cual las mujeres tenemos la obligación no solo de llegar a esa paridad de género, sino particularmente tener la idoneidad y la capacidad para llegar hasta estos espacios y ser autoridades que puedan realizar cambios profundos para tener una equidad de oportunidades y de llegar a esos espacios de decisión de primer nivel”, puntualiza.

¿Qué está sucediendo? Al respecto el exmagistrado Rivera explica que pueden existir diversos factores. Primero, que las mujeres no estén dispuestas a ejercer sus derechos, aunque no cree que sea el correcto; segundo, que las mujeres de destacada trayectoria ven muchas dificultades en el proceso de selección de candidatos; pues las dos experiencias anteriores, no garantizan que los candidatos sean seleccionados sobre la base de la comprobación pública y transparente de sus competencias.