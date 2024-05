Pensamiento complejo, una herramienta para comprender la realidad actual

El enfoque del pensamiento complejo, desarrollado por el filósofo y político francés, parte de la idea de que cualquier elemento del mundo no es un objeto aislado, sino que forma parte de un sistema mayor que lo contiene, por lo que se encuentra en constante interacción con otros elementos del sistema, así como con el sistema completo. Desde este enfoque, las sociedades, los individuos, incluso el universo, se consideran “sistemas complejos”, sujetos a múltiples relaciones e interacciones entre sus componentes y con otros sistemas.

Inés Álvarez Icaza Longoria, del Grupo de Investigación Interdisciplinario (R4C), del Institute for the Future of Education, asegura que, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey (México), esta competencia (pensamiento complejo) se erige como un elemento central en la formación de sus estudiantes, siendo reconocida como una habilidad fundamental para afrontar los retos del mundo actual.