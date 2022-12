Periodismo digital ofrece un mundo nuevo por explorar

El periodista de hoy –según Rivero Jordán– debe ser el que ofrece información veraz y oportuna . Transmitir noticias, opiniones y críticas que enriquezcan al público. Buscar incansablemente la verdad y servir a los intereses de la comunidad. “Si un periodista no lo puede cumplir medianamente bien, que se busque otro oficio”.

“Una diferencia que no reemplaza la tecnología es la responsabilidad . Vía Internet, las relaciones transcurren sin rostro, sin nombre, sin pruebas y sin compromiso de responsabilidad. Otra cosa es responder a lectorías y audiencias por lo que se transmite con nombre, apellido y hasta con imagen física”, afirma el periodista cruceño.

Pedro Rivero recordó las palabras de Juan Javier Zeballos, uno de “sus maestros inolvidables”, quien afirmaba que “el mal periodismo no existe. No puede ni debe llamarse periodismo. Es cualquier otra cosa. ¿O no es verdad?”.