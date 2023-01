Personas no binarias: la libertad de elegir su identidad de género

Evaluna y Camilo son dos reconocidos cantantes y una de las parejas más influyentes y queridas en el mundo del espectáculo en América Latina. En abril de 2022, nació la primera hija de ambos. Índigo, el nombre elegido para su primogénito, refleja, una denominación sin hacer distinción de género.



“Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, ya que es una palabra que significa muchísimo para nosotros. No es sólo el nombre de un color que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, comentó en su momento el padre de la niña.

El tema de la hija de los cantantes volvió a tomar notoriedad recientemente, luego que la pareja decidiera criarla como una persona no binaria, de tal manera que sea ella, cuando cumpla la mayoría de edad, la que elija el género con el cual se sienta identificada, según declaraciones a los medios.

El término no binario se refiere a las personas que no se perciben a sí mismas como pertenecientes a un género exclusivo. Es decir, su identidad de género no se limita a lo masculino o femenino.



Tatiana Montoya, psicoterapeuta familiar y docente de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, indica que los no binarios son parte de los tipos de identidad de género y que en Bolivia no hay cifras sobre la cantidad de personas que se identifican como no binarias.

Los no binarios luchan por la aceptación social

“Identidad de género tiene que ver con una construcción que, en principio, la sociedad nos aporta a la hora de nacer, nacen siendo masculino o femenino. (..) Sin embargo, han surgido nuevas identidades de género, como el no binario (…), los bisexuales, las lesbianas, los homosexuales, los transexuales y una diversidad mayor en cuanto a identidad de género”, afirma.

Montoya asegura que la única dificultad que podría presentarse con la decisión de hacer de un hijo no binario está relacionada con la aceptación de la sociedad al género no binario.

“El problema lo tiene el sistema, la sociedad, porque una persona es criada de esta manera, con el objetivo de darle libertad o independencia de que, luego, pueda escoger el género que quiera, masculino o femenino”, acotó.

La sociedad es muy compleja. La discriminación es una constante en las personas cuando de identidad de género se trata. Los padres son el pilar para que los hijos puedan afrontar retos personales y sociales a futuro. Si los padres le dan la suficiente seguridad, seguramente esa niña o niño va a poder afrontar lo que sea, apunta Montoya.

“Me parece una opción bastante interesante a la hora de darle la libertad al hijo para escoger y no asumir lo que directamente la sociedad le está heredando. Me parece que es algo positivo”, dice Montoya.

En Bolivia no se reconoce a las personas no binarias

Desde 2016, Bolivia cuenta con una Ley de Identidad de Género (Ley N° 807). El artículo 3 de la referida norma define la identidad de género como “la vivencia individual del género tal como cada persona la siente, la vive y la ejerce ante la sociedad, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento (…)”

Alberto Salamanca, director de la carrera de Derecho de Unifranz, lamenta que la Ley 807 no especifique nada respecto a las personas no binarias.

“En la Constitución Política del Estado tenemos distintas normas constitucionales que respetan y valoran la identidad de las personas (…). No se habla específicamente de las personas no binarias, se habla de personas, por ejemplo, transgénero, transexual, pero no específicamente no binarias, porque esta es una construcción social reciente”, afirma.

Sin embargo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos reconoce la identidad a las personas y dentro de este reconocimiento a la identidad de las personas tiene normas genéricas de amplio espectro que permite a las personas no binarias a reconocerse como tal.

“No podemos en una sociedad tener normas tan genéricas (…). En Bolivia, estamos con un vacío jurídico. No hace mucho, uno de nuestros estudiantes ha presentado una tesis en la que propone cubrir este vacío jurídico y establecer una identificación o un reconocimiento específico a las personas no binarias”, dice el académico.

En el país, la ley prohíbe y castiga la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El Art. 14 (II) de la CPE sostiene que “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, (…), u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”.

Asimismo, la Ley Nro. 045 del año 2010 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación penaliza la discriminación, la incitación a la discriminación o discurso de odio y agrega como agravante penal los delitos motivados por la discriminación basados en la orientación sexual e identidad de género.

Lo cierto es que “para ser diferente necesitas ser valiente, reconstruirse, enfrentarse a las posibles dificultades, pero eso implica libertad. Ser libre no tiene precio, es importante apoyarlos, informarse más, sensibilizarse más porque las personas que no tienen información seguramente podría discriminarlas”, culmina Montoya.

