Pluvi, una solución ecológica y sostenible que aprovecha la lluvia contra la escasez del agua

Uno de los problemas mundiales es la escasez de agua. Las fuentes de agua son finitas y, con los cambios climáticos, este problema se está agravando. No es solo un problema en Brasil, sino en todo el mundo, sostiene Isabelle Câmara, socia fundadora y CEO de la startup.

“Además, la calidad del agua que llega a las personas no siempre es buena, lo que puede afectar su salud. Vemos también que cada vez más enfrentamos desastres ambientales como inundaciones y deslizamientos de tierra debido a los cambios climáticos. En este contexto nace Pluvi”, reflexiona.

“El próximo año estaremos instalando nuestros sistemas en la isla de Combú y en la ciudad de Belén do Pará, donde será la sede la Conferencia de Naciones Unidas para hablar sobre cambios climáticos. Llevaremos nuestros equipos a comunidades que no tienen agua hace años, a veces décadas, que sufrieron deslizamientos hace 15 años y que ahora no están conectadas a la red y tienen que subir escaleras con baldes para poder tener agua en sus casas para sus actividades diarias”, señala.