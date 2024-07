Poner a Bolivia en el mapa turístico mundial, un desafío que requiere del impulso de todos

“Llegamos a Bolivia sin saber mucho del país, solo lo que alguna vez oímos en las noticias, no nos imaginábamos lo hermoso que es, los atractivos que íbamos a encontrar y la gran diversidad de opciones que tienen aquí, es una pena que no sea más conocido”, expresan Karl e Irina Schwartzberg, una pareja de turistas alemanes de visita en el país.

“El principal desafío es nuestra imagen como país en el exterior, que no es la mejor. Realmente somos poco conocidos y si saben algo de Bolivia lo asocian temas no muy favorecedores para nosotros y definitivamente no relacionadas al turismo, no somos conocidos como un destino turístico, en general”, explica Lykke Andersen, directora ejecutiva de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN Bolivia, por sus siglas en inglés), una organización que trabaja dando apoyo al sector turístico en Bolivia.