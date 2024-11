¿Por qué debemos apostar por la economía creativa?

¿Qué hemos dejado pasar por alto en este camino? La respuesta es clara: mucho. La creatividad nos ofrece un panorama lleno de oportunidades por descubrir y que no debemos desaprovechar, indica Felipe Buitrago, exministro de Culturas de Colombia, para quien, en un mundo donde las fórmulas tradicionales han dado resultados mixtos, la economía creativa se presenta como una opción fresca y transformadora.

“Hemos probado diversas estrategias para impulsar el desarrollo económico, algunas con éxito, otras no tanto. Sin embargo, jamás hemos apostado de lleno por la creatividad como motor de cambio y si apostamos nos daremos cuenta de todo lo que no hemos aprovechado, pero que no podemos seguir desaprovechando”, asegura el creador del concepto economía naranja y speaker del Foro Internacional de Economía Creativa, organizado por la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) en Cochabamba.